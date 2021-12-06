Пять человек задержали в Белоруссии по подозрению в подготовке теракта

Фото: facebook.com/mvdgovby

Белорусские правоохранители задержали группу из пяти человек, которые в августе бросили коктейль Молотова в здание милиции в Минске. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе МВД страны.

— По подозрению в покушении на совершение акта терроризма задержана группа лиц... В состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение акта терроризма». Максимальное наказание за такое деяние составляет 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что злоумышленники получили денежное вознаграждение за совершенное. Они являются активными участниками одного из «деструктивных Telegram-каналов», тщательно готовились и соблюдали меры конспирации.

Горящий предмет у здания МВД в августе обнаружили белорусские правоохранители, после чего оперативно потушили.

— В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. По заключению экспертов, в емкости находился бензин. Кроме того, обнаружены продукты горения составных веществ пиротехнических изделий, — говорится в сообщении.

18 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы вновь активизировались и готовят новые беспорядки в Белоруссии. По его словам, к населению страны активно применяются информационные технологии и приемы психологической войны, создается негативный образ действующей власти.