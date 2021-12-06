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Около 40 машино-мест в подземном паркинге выставлено на торги в районе Куркино

Евгений Белоусов

Город
Около 40 машино-мест в подземном паркинге выставлено на торги в районе Куркино
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Соколово-Мещерская улица, 16/114 Карта всех событий

Около 40 машино-мест в подземном паркинге в районе Куркино выставлено на торги. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

Как заявил руководитель департамента Максим Гаман, предлагаемые городскими властями машино-места востребованы на торгах.

— В этом году по их итогам уже приватизировано 969 объектов общей площадью более 18 тысяч квадратных метров и стоимостью 412,4 миллиона рублей. Для сравнения: за весь 2020 год на торгах реализовано 435 машино-мест, — отметил Гаман.

По его словам, площадь лотов варьируется от 10,8 до 18,7 квадратного метра. Стартовые цены машино-мест составляют от 553,5 тысячи рублей до 658,7 тысячи рублей. Заявочная кампания на участие в аукционе будет объявлена до конца 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого, 2 декабря, стало известно, что в поселении Вороновском выставлен на торги земельный участок для строительства торгово-бытового объекта. По словам главы комитета и ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке планируется строительство торгово-бытового объекта площадью около 3814 квадратных метров.

Также в четверг, 2 декабря, Максим Гаман сообщил, что в ходе открытого электронного аукциона инвесторы смогут приобрести у столицы торговое помещение у метро «Преображенская площадь».

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