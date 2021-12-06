«Безалаберность ГИБДД»: представитель Киркорова прокомментировал ситуацию со штрафами певца

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Российскому певцу Филиппу Киркорову не грозит административный арест за неуплату штрафов, так как они «давно оплачены». Об этом «Вечерней Москве» сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы исполнителя.

— Никакой административной ответственности не будет. Все штрафы давно оплачены. Сам Киркоров за рулем не ездит, — сказал собеседник «ВМ».

По словам юриста, произошедшее — «безалаберность ГИБДД», сотрудники которой должны были сначала обратиться в службу судебных приставов и удостовериться, что штрафы оплачены.

— Сумма смешная — 85 тысяч рублей. На суде мое присутствие не потребуется, будут бухгалтеры, — заключил Добровинский.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская отказалась комментировать ситуацию.

В понедельник, 6 декабря, стало известно, что на Филиппа Киркорова завели 90 административных дел за неуплату штрафов, выписанных столичной Госавтоинспекцией.

Пресс-секретарь Таганского суда заявил «ВМ», что певец не оплатил штрафы по 90 административным протоколам. После этого ГИБДД передала соответствующие материалы в суд. Судебное заседание назначено на 14 декабря.

Если певца признают виновным, то по каждому из протоколов ему грозит арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В прошлом году СМИ сообщали, что отца артиста Бедроса Киркорова объявили в розыск из-за восьми недоплаченных штрафов. В свое оправдание он заявил, что «это какая-то бодяга», так как машину он не водит.

В 2019 году стало известно, что у Филиппа Киркорова более 30 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Большая часть нарушений была зафиксирована в Московском регионе. Позже директор музыканта заявил, что все штрафы оплачены.