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Турнир города по киберспорту стартует в Москве с 10 января

Анастасия Колоскова

Город
Турнир города по киберспорту стартует в Москве с 10 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве с 10 января по 6 февраля 2022 года состоится «Зимний турнир большого города» по киберспорту, регистрация на первенство уже началась. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

По данным ведомства, соревнования организованы московским центром «Патриот.Спорт». К участию в них приглашаются все жители столицы. Зарегистрироваться на участие в турнире можно до 26 декабря. Для этого нужно определиться с дисциплиной и сформировать команду.

Соревнования пройдут по девяти киберспортивным дисциплинам.

— Это компьютерные Dota 2, League of Legends, Valorant, World of Tanks и мобильные World of Tanks Blitz, PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile), Standoff 2, Mobile Legends: Bang Bang и Brawl Stars, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Победителям турнира вручат кубки, медали и памятные подарки.

До этого сообщалось, что в первом «Турнире большого города», который прошел в сентябре, поучаствовали более 20 тысяч москвичей, а трансляции матчей в интернете посмотрели более 800 тысяч зрителей.

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