Шесть новостроек по программе реновации в Москве ввели в эксплуатацию в ноябре

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Ставропольской улице, владение 23/1 Карта всех событий

Шесть новостроек, построенных в рамках программы реновации в четырех столичных округах, ввели в эксплуатацию в минувшем ноябре. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, два из шести многоэтажных домов возвели на юго-востоке города, еще две новостройки появились на северо-востоке и по одному дому построили в Южном и Юго-Западном округах.

Так, многоэтажку в Люблине построили на Ставропольской улице, владение 23/1. В Кузьминках — на улице Шумилова, владение 4. В Марьиной Роще — на улице Шереметьевской, владение 13, корпус 1. А в Лосиноостровском районе — в микрорайоне 3, корпус 53. Участники программы реновации в Царицыне переедут в дом по адресу Каспийская улица, владение 28, корпус 4, а в Зюзине — в дом по адресу Севастопольский проспект, владение 79.

Отделка новых квартир соответствует всем стандартам реновации. Территорию вокруг многоэтажек благоустроили и озеленили. Все дворы обеспечили детскими и спортивными площадками, а также местами для отдыха.

— Всего же за 11 месяцев 2021 года в столице построено 75 жилых домов. Это миллион квадратных метров жилой площади для переселения по программе реновации. В 2021 году наибольшее количество жилых домов введено в эксплуатацию в ЮВАО — 14 домов общей площадью 267,25 тысячи квадратных метров. Среди районов лидером стало Люблино: семь домов общей площадью 130,67 тысячи квадратных метров, — цитирует Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на «Форуме России: определяя будущее» в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае, что в текущем году столица поставит исторический рекорд по строительству жилой недвижимости — будет введено около 14 миллионов квадратных метров.