«С днем рождения, Даниил»: фигуристка Медведева поздравила Даню Милохина
Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила с днем рождения тиктокера Даню Милохина. Молодому человеку исполнилось 20 лет.
Праздничный пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фотографии Медведева и Милохин позируют в обнимку и улыбаются.
«Какие красивые и прекрасные люди»; «Два солнышка»; «Наш мальчик вырос», — прокомментировали пост пользователи Сети.
В настоящее время Даня Милохин и Евгения Медведева выступают в шоу «Ледниковый период».
Ранее тиктокер рассказывал, что фанаты рисуют портреты пары и мечтают, чтобы Милохин с Медведевой были вместе. Отмечается, что блогер не высказывается однозначно о своих отношениях с Медведевой. Это может значить, что молодых людей связывает не только дружба или совместная работа на шоу.
Ранее Евгения Медведева рассказала о работе со своим партнером по проекту «Ледниковый период» Даней Милохиным. Для нее, отметила она, стало неожиданностью, что Милохин настолько быстро освоит азы фигурного катания.