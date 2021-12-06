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Сергей Собянин поздравил победителей международной премии «Мы вместе»

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин поздравил победителей международной премии «Мы вместе»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей международной премии «Мы вместе», среди которых много москвичей. Этому событию глава города посвятил пост в социальной сети «ВКонтакте», опубликованный в понедельник, 6 декабря.

— Поздравляю победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ, — написал мэр столицы.

Он напомнил, что премия проводится по инициативе российского президента Владимира Путина. По словам Сергея Собянина, ее вручают организациям, занимающимся благотворительной деятельностью, в том числе НКО, учебным учреждениям, фондам, библиотекам.

— Приятно, что среди лучших в этом году много москвичей, — отметил глава города и поблагодарил победителей премии за доброту, неравнодушие и желание помогать другим.

До этого Сергей Собянин рассказал, что территория у открывшегося в Москве Дома культуры ГЭС-2 на Болотной набережной станет фестивальной площадкой к Рождеству. По словам мэра, на территории ДК ГЭС-2 обустроят каток и установят новогоднюю елку. Сам Дом культуры Сергей Собянин назвал уникальным арт-пространством.

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