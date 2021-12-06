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«Тупенький немножко»: Лазарев случайно вырвал у Кудрявцевой клок волос прямо на сцене

Дарья Чентаева

Общество
«Тупенький немножко»: Лазарев случайно вырвал у Кудрявцевой клок волос прямо на сцене
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На телевизионном шоу «Песня года» его бессменные ведущие Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева рассмешили зрителей одной неловкой ситуацией. Видео со смешным эпизодом певец разместил на своей странице в Instagram.

Все началось с того, что Лазарев неловко объявил информационных партнеров фестиваля, позволив себе небольшую фамильярность. Кудрявцева тут же подколола певца.

— Ты еще и тупенький немножко! — прокомментировала ситуацию ведущая.

Затем Лазарев потянулся к Кудрявцевой, чтобы вынуть у нее из волос заколку в виде большого желтого цветка, который, на его взгляд, не подходил образу артистки.

— Убери уже этот ужасный цветок с головы, — сказал певец и, пытаясь снять заколку с головы соведущей, нечаянно вырвал у Кудрявцевой большой клок волос.

Забавный инцидент вызвал у ведущих и зрителей волну смеха.

Это не первая неловкая ситуация, которая произошла с Лерой Кудрявцевой: однажды она лишилась зуба прямо перед встречей с кавалером.

По словам Кудрявцевой, во время полета в самолете она спала на надувной подушке. После приземления телеведущая взяла подушку и начала открывать зубами клапан сдува. В этот момент что-то выскочило у нее изо рта и улетело далеко вперед, попав в голову другого пассажира. Выяснилось, что это был передний зуб.

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