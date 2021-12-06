Названа причина пожара в исправительной колонии под Великим Новгородом

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Пожар на территории исправительной колонии № 4 в Новгородской области произошел из-за того что заключенные подожгли матрасы. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.

— Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе, загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар охватил исправительную колонию № 4 в Валдае под Великим Новгородом в понедельник, 6 декабря. По сведениям СК, в результате инцидента один человек погиб. Еще четверо госпитализированы в медицинские учреждения. Также из-за случившегося из колонии эвакуировали 20 человек.

2 декабря девять человек спасли из горящего здания на Верхнелихоборской улице в Москве. В столице в здании по адресу Верхнелихоборская улица, дом 8, произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В экстренных службах уточнили, что загоревшееся здание является хостелом.