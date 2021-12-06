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Синоптик рассказала, где в столичном регионе снега выпадет больше всего

Игорь Синельников

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Город
Синоптик рассказала, где в столичном регионе снега выпадет больше всего
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Под влияние снегопада во вторник попадут все районы Москвы. В области наибольшее количество снега ожидается на юго-западе, сообщила «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что 7 декабря в столице увеличится количество снежного покрова.

— В зоне снегопада окажется весь столичный регион. Сказать, где больше, а где меньше снега выпадет, довольно сложно. В сумме выпадет значимое количество снега, 5–7 сантиметров — это обязательно. Сейчас высота снежного покрова на ВДНХ составляет 10 сантиметров, не исключено, что завтра она будет и 15, и 18 к концу дня, — рассказала метеоролог.

По словам эксперта, автомобилистам в этот день необходимо рассчитывать силы при загородных поездках: из-за большого количества снега возможны пробуксовки на горках.

Наибольшее количество снега прогнозируется на юго-западе Подмосковья, уточнила собеседница «ВМ».

— Сейчас по области очень большая разница в высоте снежного покрова. На севере значительное количество, на юге — в 2–3 раза меньше. Большее количество снега выпадет на юго-западе Подмосковья, судя по тому, как развивается процесс, — рассказала Позднякова.

Метеоролог подчеркнула, что снегопад, скорее всего, не будет аномальным: иногда в этот период снежный покров бывал и выше. Например, его высота в 2016 году к 6 декабря составляла 22 сантиметра, заключила она.

Синоптики прогнозируют сильные осадки в виде снега и дождя в Москве и области с 06:00 вторника. Об этом рассказали в Росгидромете и Гидрометцентре России в понедельник, 6 декабря.

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

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