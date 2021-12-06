Бойца ММА Чоршанбиева депортируют из России после гонок в Лефортовском тоннеле

Фото: Пресс-служба Останкинского суда

Останкинский районный суд города Москвы решил депортировать из страны бойца ММА и блогера Чоршанбе Чоршанбиева, который на прошлой неделе был задержан за гонки в Лефортовском тоннеле. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в понедельник, 6 декабря.

По словам собеседника «ВМ», бойца ММА признали виновным в нарушении режима пребывания на территории РФ.

— Чоршанбиеву Ч. А. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей в доход государства, с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения через государственную границу Российской Федерации, — отметил пресс-секретарь суда.

Видео: Пресс-служба Останкинского суда

Представитель ведомства также сообщил, что до исполнения административного наказания в виде депортации Чоршанбиев будет помещен в столичный центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России.

Дело Чоршанбиева

В пятницу, 3 декабря, начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 26-летний Чоршанбиев публиковал нарушения ПДД в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей.

Впоследствии его машину остановили на 92-м километре внешней стороны МКАД, мужчину доставили в отдел ГИБДД по ЮВАО для разбирательства.

При задержании Чоршанбиев предъявил водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории России. Также у него отсутствовал полис ОСАГО. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а его самого привлекли к административной ответственности.