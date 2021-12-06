Филипп Киркоров заявил о намерении судиться с порталом госуслуг

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Певец Филипп Киркоров рассказал, что собирается судиться с порталом госуслуг. Он пояснил, что это связано со штрафами, которые за ним числятся.

Артист отметил, что штрафы бывают у всех, а он регулярно и вовремя оплачивает их, поэтому никаких задолженностей не могло возникнуть. По его словам, портал распространил неправдоподобные сведения.

— Портал госуслуг не справляется с нагрузкой и подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас чисто, — заявил Киркоров в комментарии «Москве 24».

Он отметил, что вместе со своими адвокатами будет подавать встречный иск.

6 декабря стало известно, что в отношении Филиппа Киркорова завели 90 административных дел за неуплату штрафов, выписанных столичной Госавтоинспекцией. По каждому из протоколов артисту грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, административный арест на срок до 15 дней или обязательные 50-часовые работы.

Судебное заседание должно состояться 14 декабря.