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Выставка «Москва: Проектирование будущего» откроется в Музее Москвы 17 декабря

Ирина Игнатенко

Город
Выставка «Москва: Проектирование будущего» откроется в Музее Москвы 17 декабря
Фото: Пресс-служба музея

В год 30-летия Москомархитектуры в Музее Москвы 17 декабря откроется выставка «Москва: Проектирование будущего». Она познакомит зрителей со знаковыми идеями и объектами Москвы, покажет, как в настоящее время устроено взаимодействие между участниками градостроительного процесса, а также обозначит влияние конкретных людей и эпохи на облик и структуру города.

Сочетая профессиональный язык и популярное изложение, экспозиция показывает развитие архитектуры и градостроительства Москвы. Тут можно поразмышлять над главными утопиями градостроительных планов столицы, увидеть, как рос и развивался город благодаря идеям ярчайших личностей — «творцов» и помечтать о будущем.

— Это выставка о том, как сложилась знакомая нам ткань города, как она могла бы измениться, если бы реализовались головокружительные фантазии градостроителей, как и чьими руками она меняется прямо сейчас и как мы, горожане, можем в этом участвовать. Составные части выставки формируют объемную картину проектирования будущего, — отметил куратор проекта Дмитрий Ликин.

Пространство выставки «проходит» через временной таймлайн прошлого, настоящего и будущего. Это уникальная возможность увидеть, какой бы была Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский Генплан. История генеральных планов развития Москвы представлена с помощью мультимедийной инсталляции, которая в доступной форме доносит основные концепции, лежавшие в основе сложных градостроительных документов.

Зрители также увидят цикл документальных короткометражных фильмов, сделанных специально для выставки креативной студией «История будущего» Михаила Зыгаря, посвященных развитию дорог, социальной и культурной инфраструктуры, зелени и парков, а также явлениям, которые влияли на развитие города.

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