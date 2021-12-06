Филипп Киркоров высказался о возможной поездке Клавы Коки на Евровидение-2022

Фото: instagram/klavacoca

Российский певец Филипп Киркоров сообщил, что готовит выступление исполнителя, который будет защищать честь нашей страны на Евровидении-2022 в Италии. Но имя исполнителя Киркоров не раскрывает. Некоторые пользователи Сети решили, что это Клава Кока.

Так, недавно исполнительница побывала на Mad Walk в Афинах, где обычно собираются все бывшие участники песенного конкурса, и намекнула, что намерена покорить Европу.

На одном из музыкальных мероприятий представители СМИ расспросили Киркорова о номере для европейского конкурса.

— Главное — написать песню, что, собственно, мы и сделали. Трек готов. Сейчас мы в ожидании решения других стран. Посмотрим, кто кого предложит. Думаю, мой выбор вас не разочарует и вы будете приятно удивлены, — отметил певец.

Знаменитость также добавила, что не только Клава Кока достойна представлять Россию, передают «Вести».

Ранее «Вечерняя Москва» узнала, как 11-летняя Таня Меженцева готовится к Детскому Евровидению — 2021, которое состоится 19 декабря в Париже.