«Хочет вернуться с реваншем»: как россиянка Таня Меженцева готовится к Детскому Евровидению

Фото: instagram/tanya.mezhentseva

В этом году на Детское Евровидение от России поедет 11-летняя Таня Меженцева. Для талантливой девочки выступление на большой сцене станет не первым опытом. В Париж москвичка повезет сольную песню «Mon Аmi». О том, как Таня готовится к Евровидению и что о ней думают российские звезды, — в материале «Вечерней Москвы».

Опытный «боец»

Тане Меженцевой не в первый раз предстоит петь на Детском Евровидении. В 2019 году у нее уже был опыт выступления на этом конкурсе. Тогда она пела в дуэте с Денберелом Ооржаком, ребята заняли 13-е место. Вообще музыкальный дебют Тани на телевидении состоялся в восьмилетнем возрасте. Тогда вместе с Диной Гариповой москвичка появилась на «Рождественской песенке года», после девочка продолжила участвовать в различных музыкальных конкурсах.

Сейчас у Тани полноценная жизнь артиста. Она снимает свои клипы, ведет блог на YouTube, где на нее уже подписаны более 21 тысячи человек, и Instagram-аккаунт со 110 тысячами подписчиками. Как рассказала «ВМ» мама юной певицы Анна Меженцева, сейчас Тани начинает готовиться к выступлению во Франции. Детское Евровидение — 2021 пройдет 19 декабря в Париже.

— У нас был готов номер под российский отбор, сейчас как раз заходим в производство с видами на Европу. Сегодня у нас день отдыха, а потом начинаем очень плотно работать с командой режиссеров, хореографов и будем уже ставить номер, который поедет во Францию. Будем стараться успеть все, у нас же еще школа, что тоже очень важно. Сейчас учеба и подготовка в приоритете, но какие-то перерывы на отдых тоже необходимы. Иначе артист может устать, — смеясь, поделилась собеседница «ВМ».

По словам мамы юной артистки, времени на подготовку достаточно. У них уже были задумки по поводу номера, «осталось все дошлифовать до совершенства», пояснила Анна.

— У нас очень большой плюс в том, что уже был опыт Евровидения. Таня знает, чего ожидать от конкурса и площадки. Она сама по себе очень любит соревновательные моменты. Таня хочет вернуться с реваншем и попробовать свои силы именно одна, без напарников, — заключила мама.

Оценка жюри

Как рассказала «ВМ» певица и член жюри национального финала Детского Евровидения — 2021 Юлия Савичева, она не предполагала, что именно Таня победит и будет выступать от России. Но артистка похвалила девочку и пожелала ей удачи.

— Так же, как и на детской «Новой волне», я на первое место ставила других артистов. У нас был фаворит — мальчик, который выступал в самом конце. Думаю, что сыграл свою роль гламурный номер Тани, да и сама она была очаровательной. Песню для конкурса выбрали неплохую. Не знаю, как будут оценивать выступление Тани на Детском Евровидении в Париже. Думаю, есть все шансы, что на представительницу России обратят внимание. Главное, чтобы понравилось зрителям, — заверила Савичева.

Своими эмоциями от отборочного выступления Тани Меженцевой с «ВМ» поделилась и певица Манижа. Она также вошла в состав членов жюри национального финала Детского Евровидения — 2021.

— Я была в жюри в национальном отборе Детского Евровидения. Горжусь Таней! Она великолепна. Еще меня безумно тронуло выступление мальчика Андрея Дробышева! Вообще, в этом году было много сильных участников. Рада была услышать каждого из них, — сказала артистка, которая в этом году представляла Россию на взрослом Евровидении.

Критик негодует

Когда «ВМ» связалась с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, он сказал, что о Тане Меженцевой слышит впервые. Собеседник также заявил, что детские конкурсы вовсе не смотрит.

— Я считаю, что дети должны заниматься музыкой в школах или частным образом. Я категорически против детских конкурсов в принципе. Никуда она не должна ехать, и не должен ехать никто. Потому что детские конкурсы — это профанация, просто зарабатывание денег взрослыми и ярмарка тщеславия родителей. Дети здесь жертвы, она жертва! Дети должны учиться, они еще ничего не могут, они выезжают только на «милоте», на чувстве умиления взрослых. За этим умилением не стоит ни мастерства, ни вкуса, — высказался Соседов.

О том, кто поедет на Детское Евровидение в этом году, стало известно во вторник, 26 октября. В финале конкурса, который будет проходить в 2021 году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши. В 2020 году на Детском Евровидении от России выступала София Феськова. Тогда она заняла 9-е место.