Папа Франциск готов приехать в РФ и обсудить новую встречу с патриархом Кириллом

Фото: PSV

Папа Римский Франциск выразил готовность приехать с визитом в Россию и обсудить с митрополитом Иларионом, который возглавляет внешний отдел церковных связей Московского патриархата, новую встречу с патриархом Кириллом. Об этом в понедельник, 6 декабря, понтифик сообщил во время пресс-конференции.

— Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат, — цитирует папу Римского агентство Ansa.

29 октября папа Римский Франциск принял во время частной аудиенции президента США Джо Байдена. Встреча в библиотеке Апостольского дворца продлилась 1 час и 15 минут.

20 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

До этого патриарх Кирилл заявил, что Россия является лидером свободного мира и государством, которое не поддается даже самому активному внешнему влиянию. По его словам, РФ может быть отличным примером для других государств.