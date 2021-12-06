Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Папа Франциск готов приехать в РФ и обсудить новую встречу с патриархом Кириллом

Полина Долганова

В мире
Папа Франциск готов приехать в РФ и обсудить новую встречу с патриархом Кириллом
Фото: PSV

Папа Римский Франциск выразил готовность приехать с визитом в Россию и обсудить с митрополитом Иларионом, который возглавляет внешний отдел церковных связей Московского патриархата, новую встречу с патриархом Кириллом. Об этом в понедельник, 6 декабря, понтифик сообщил во время пресс-конференции.

— Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат, — цитирует папу Римского агентство Ansa.

29 октября папа Римский Франциск принял во время частной аудиенции президента США Джо Байдена. Встреча в библиотеке Апостольского дворца продлилась 1 час и 15 минут.

20 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

До этого патриарх Кирилл заявил, что Россия является лидером свободного мира и государством, которое не поддается даже самому активному внешнему влиянию. По его словам, РФ может быть отличным примером для других государств.

Читайте также:
встреча Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Папа Римский Франциск
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте