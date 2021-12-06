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В Сети появилось редкое фото дочери Леонида Ярмольника

Дарья Чентаева

Общество
В Сети появилось редкое фото дочери Леонида Ярмольника
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник очень редко делится кадрами с членами своей семьи. Но недавно артист опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с женой Оксаной Афанасьевой и дочерью Александрой Ярмольник.

Актер признался, что поводом для фото стала персональная выставка 38-летней художницы по стеклу.

— С Ксенией на открытии персональной выставки моей Сашки. Виртуозная работа со стеклом! — поделился артист.

Пользователи Сети восхитились работами талантливой дочери Ярмольника.

«Ваша дочь — большая умница! Работы непередаваемые!»; «Очень достойно!»; «У талантливых родителей — талантливые дети! Браво!» — прокомментировали поклонники.

Ранее певица Зара показала редкие фото с подросшими сыновьями. Артистка в дымчатом платье со стразами и сеткой подчеркнула талию поясом шоколадного оттенка. Она нарядила своих наследников в классические брючные костюмы синего и черного цветов.

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