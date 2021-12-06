Гастрономический фестиваль северной кухни пройдет в Москве

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Россия, Москва, улица Ленинская Слобода, 26с11 Карта всех событий

Гастрономический фестиваль северной кухни пройдет в столице 10–11 декабря 2021 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Площадкой для проведения фестиваля станет Loft Hall Loft#2, расположенный на улице Ленинской Слободе, 26, строение 11.

В рамках фестиваля запланированы кулинарный марафон Nordic Cuisine, технологическая выставка Artic Expo, деловая программа, иммерсивный гастрономический ужин Artic Gala, мастер-классы и кулинарный поединок.

Мероприятие проводится с целью привлечь внимание к энтокультурным особенностям народов, проживающих в арктической зоне, их национальной кухне, проблеме ее сохранения и адаптации к современным условиям.

Инициатором фестиваля выступила Республика Саха (Якутия), а его ключевыми партнерами станут представители Арктического совета.

В рамках марафона Nordic Cuisine повара из 5 арктических регионов России и 4 стран, входящих в Арктический совет, представят свой взгляд на арктическую кухню. В течение 30 минут шеф-повар будет готовить блюда из уникальных продуктов региона. Процесс приготовления будет транслироваться онлайн. Гостям из профессиональных профильных сообществ будут предоставляться дегустационные сеты.

На технологической выставке Artic Expo девять регионов Арктики представят свои мультимедийные стенды, рассказывающие о национально-культурных особенностях каждого из них.

Первый день фестиваля завершится гастрономическим ужином Artic Gala, в рамках которого шеф-повар будет готовить блюдо в формате шоу.

Второй день фестиваля будет включать деловые мероприятия, уличные мастер-классы от малочисленных народов Арктики и кулинарный поединок между топовыми блогерами, которым за один час придется приготовить блюдо северной кухни.

До этого сообщалось, что сеть кинотеатров «Москино» с 12 по 20 декабря приглашает горожан на Дни научного кино ФАНК (Фестиваль актуального научного кино). Показы пройдут в кинотеатрах «Искра» и «Полет».