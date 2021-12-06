«Кто она такая?»: Тарасова оценила Рудковскую

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась отвечать на критику в свой адрес от продюсера Яны Рудковской.

— Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать? — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

5 декабря Тарасова высказалась о перспективах в спорте сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Тарасова сказала, что сейчас не видит спортивного потенциала у семилетнего фигуриста. В ответ Рудковская сказала, что мнение Тарасовой не является для нее авторитетным, передает Lenta.ru.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, как ее воспитанник Алексей Ягудин боролся с алкогольной зависимостью. Несколько лет назад олимпийский чемпион признался, что в молодости имел проблемы с алкоголем. По словам тренера, Ягудину удалось побороть зависимость благодаря любимой работе.

До этого Татьяна Тарасова признавалась, что жалеет о том, что так и не стала матерью. По ее словам, теперь говорить о ее нереализованном материнстве слишком поздно. Тренер отметила, что ее любовь достается воспитанникам.