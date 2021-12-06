Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Кто она такая?»: Тарасова оценила Рудковскую

Дарья Чентаева

Общество
«Кто она такая?»: Тарасова оценила Рудковскую
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась отвечать на критику в свой адрес от продюсера Яны Рудковской.

— Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать? — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

5 декабря Тарасова высказалась о перспективах в спорте сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Тарасова сказала, что сейчас не видит спортивного потенциала у семилетнего фигуриста. В ответ Рудковская сказала, что мнение Тарасовой не является для нее авторитетным, передает Lenta.ru.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, как ее воспитанник Алексей Ягудин боролся с алкогольной зависимостью. Несколько лет назад олимпийский чемпион признался, что в молодости имел проблемы с алкоголем. По словам тренера, Ягудину удалось побороть зависимость благодаря любимой работе.

До этого Татьяна Тарасова признавалась, что жалеет о том, что так и не стала матерью. По ее словам, теперь говорить о ее нереализованном материнстве слишком поздно. Тренер отметила, что ее любовь достается воспитанникам.

Читайте также:
Яна Рудковская Татьяна Тарасова Шоу-бизнес
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте