Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков подписали мировое соглашение

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Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, собиравшиеся в суде решать вопрос о том, как фотограф будет общаться с их общей дочерью Мией, подписали мировое соглашение. На заседании в Тверском районном суде Москвы Исхаков отказался от иска к бывшей супруге.

— Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка, — приводит слова адвоката Гагариной Филиппа Рябченко «StarHit».

Отмечается, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков сыграли свадьбу в 2014 году. В апреле 2017 у супругов родилась дочь Мия. В прошлом году пара объявила о разводе.

Ранее Дмитрий Исхаков объяснил, почему подал иск к Полине Гагариной. По его словам, он подал иск, потому что супруги исчерпали все возможности договориться.

— В моем представлении есть папа, который хочет участвовать в воспитании дочери. Я оплачиваю няню, кружки и буду делать это с удовольствием, пока я буду жив. Я не считаю нормальным, что я не могу войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью, — заявил Исхаков.

До этого Исхаков рассказал, что стало причиной развода с Гагариной.