Депутат Госдумы взял к себе на работу кота

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов нанял к себе на работу кота Кузю. Животное будет заниматься зоозащитой в Нижнем Новгороде. Об этом Кузнецов рассказал на своей странице в социальной сети.

По словам представителя власти, поручение от него кот получил во время заседания нижегородского штаба Захара Прилепина. Сначала Кузя отвечал за хорошее настроение, но теперь ему поручили более ответственное задание.

30 ноября сообщалось, что на службу в Петропавловскую крепость и собор наняли новую кошку для ловли мышей и крыс. Отмечается, что осенью умерла кошка Капитолина, которая самоотверженно охраняла Петропавловскую крепость от грызунов больше 20 лет. Теперь там будет работать Серафима, которая ранее жила в Эрмитаже.

12 октября сообщалось, что кота Осю, пропавшего из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, вернули обратно.

Сотрудники музея в поисках животного запустили кампанию в СМИ и социальных сетях. Крик о помощи «облетел весь город», и Осю вернули в музей.