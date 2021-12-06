Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Всероссийский онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!» состоится 20 декабря

Дарья Чентаева

Общество
Всероссийский онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!» состоится 20 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

20 декабря текущего года в 13-00 пройдет Ежегодный Всероссийскийоткрытый дистанционный онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!».

Мероприятие организовала региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств». Желающие могут подать заявку на участие на официальном сайте. Сообщения принимаются до 20 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что Красногорский филиал Музея Победы 4 декабря приглашает взрослых и детей принять участие в иммерсивной программе «Москва за нами! Прифронтовой Красногорск». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Залы музея превратятся в пункт эвакуации культурных ценностей, военный госпиталь, заводской цех, лагерь военнопленных, где экскурсоводы проведут экскурсии в стилизованных костюмах эпохи. Гости музея получат повестку на оборонные работы, пройдут курсы противовоздушной обороны, побудут санитарами, узнают, как делались прицелы для танков, и услышат выступление фронтовой агитбригады.

Завершит программу показ фильма режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова.

Читайте также:
гражданский героизм Конкурсы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте