Всероссийский онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!» состоится 20 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

20 декабря текущего года в 13-00 пройдет Ежегодный Всероссийскийоткрытый дистанционный онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!».

Мероприятие организовала региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств». Желающие могут подать заявку на участие на официальном сайте. Сообщения принимаются до 20 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что Красногорский филиал Музея Победы 4 декабря приглашает взрослых и детей принять участие в иммерсивной программе «Москва за нами! Прифронтовой Красногорск». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Залы музея превратятся в пункт эвакуации культурных ценностей, военный госпиталь, заводской цех, лагерь военнопленных, где экскурсоводы проведут экскурсии в стилизованных костюмах эпохи. Гости музея получат повестку на оборонные работы, пройдут курсы противовоздушной обороны, побудут санитарами, узнают, как делались прицелы для танков, и услышат выступление фронтовой агитбригады.

Завершит программу показ фильма режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова.