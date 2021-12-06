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Мосприрода подготовила мероприятия в честь Международного дня прав животных

Дарья Чентаева

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Мосприрода подготовила мероприятия в честь Международного дня прав животных
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Тематические мероприятия состоятся в Москве с 7 по 12 декабря текущего года. Они будут приурочены к Международному дню прав животных. Об этом сообщается на странице ГПБУ «Мосприрода» в Facebook.

— С 7 по 12 декабря пройдут бесплатные квесты, лекции, игры, экскурсия и занятия, приуроченные к Международному дню прав животных, который отмечается 10 декабря, — сообщается в материале.

В Мосприроде отметили, что вход на мероприятие разрешен только при предъявлении QR-кода и при наличии защитной маски.

1 декабря сотрудники Мосприроды рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой. По словам специалистов, продукты с высоким содержанием соли, сахара и жира могут навредить птицам. Рекомендуется кормить уток гранулами специального комбикорма и выкладывать его на бесснежные площадки или дощечки с бортиками возле воды. Но если под рукой не окажется комбикорма, то уткам можно предложить подсушенный белый хлеб, цельнозерновой хлеб и овсяные хлопья.

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