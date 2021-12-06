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Японские врачи назвали простой способ улучшить работу мозга за десять минут

Юлия Курганова

Общество
Японские врачи назвали простой способ улучшить работу мозга за десять минут
Фото: Pixabay

Десятиминутная пробежка может значительно улучшить работу мозга и повысить настроение. Об этом сообщили исследователи из японского университета Цукуба.

Медики изучили состояние 26 здоровых мужчин и женщин, которые не занимались бегом. Их распределили на две группы. Одна из них участвовала в десятиминутных пробежках, вторая была контрольной. Ученые использовали тест Струпа, в нем есть задания на сопоставление разных слов и цветов и оценка инфракрасной спектроскопии. Двумерная шкала позволила исследователям измерить настроение добровольцев.

После анализа данных ученые назвали этот вид физической активности простым и эффективным способом улучшить работу мозга: легкий десятиминутный бег значительно усиливает локальный кровоток в различных областях префронтальной коры. Этот отдел головного мозга отвечает за общение с другими людьми, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и выполняет другие когнитивные функции.

Все участники после короткой тренировки отмечали повышение настроения, сообщается в журнале Scientific Reports.

Японские ученые рассказали о пользе смеха. Смех положительно влияет на когнитивные способности человек, так как улучшает кровообращение в лобных долях мозга. Такой вывод сделали ученые из университета Кинки в Японии.

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