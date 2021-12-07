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Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Юлия Курганова

Город
Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны семь рейсов и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб. Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, со Швецией, с Багамами, Норвегией, со Словенией и с Таиландом.

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