Чемпионат Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу прошел в Севастополе

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В Севастополе в четвертый раз состоялся Чемпионат Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу. Соревнования проводились в дисциплине троеборье классическое. Для участия в чемпионате приехали 99 спортсменов из восьми команд военных округов и родов войск.

В абсолютном зачете среди женщин победила заслуженный мастер спорта Анна Рыжкова, которая представляет Южный военный округ, второе место заняла Юлия Гуторова (Военно-Морской флот), бронзовым призером стала мастер спорта Оксана Жильцова (Восточный военный округ).

Среди мужчин сильнейшим стал мастер спорта Андрей Витюк из Восточного военного округа, на втором месте оказался мастер спорта Роман Чаплыгин (Южный военный округ), на третьем — мастер спорта Антон Маширов (Западный военный округ).

На соревнованиях было установлено 59 рекордов Вооруженных Сил России в упражнениях и сумме троеборья. В командном первенстве среди женских команд победу одержали хозяйки — команда Южного военного округа, второе место досталось команде Восточного военного округа, третье — команде Воздушно-космических сил.

Среди мужских команд первой стала команда Восточного военного округа, на втором месте оказалась команда Южного военного округа, на третьем — команда Западного военного округа. В общекомандном зачете победили военнослужащие Восточного военного округа, второе место заняла команда Южного военного округа, третье — команда Воздушно-космических сил.

Сборная России завоевала 12 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу. 14 ноября чемпионат мира по пауэрлифтингу завершился в Норвегии. Турнир собрал 195 атлетов из 31 страны мира. Соревнования проводились в дисциплине троеборья.