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Нутрициолог назвала полезный для мозга и щитовидной железы продукт

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог назвала полезный для мозга и щитовидной железы продукт
Фото: pixabay.com

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, что морская капуста — это один из полезных продуктов для профилактики заболеваний щитовидной железы и улучшения работы мозга.

Она сообщила, что положительный эффект достигается за счет высокого содержания органического йода, железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов и витаминов А, группы В, С, Е, D, K.

— Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки, — отметила Ковиненко.

Нутрициолог добавила, что важно читать состав на баночке или упаковке с морской капустой. Она не нуждается в консервантах и усилителях вкуса. Еще следует обратить внимание и на то, где добывается ламинария, так как водоросли имеют свойство все активно впитывать, и если местность загрязнена, то и продукт будет соответствующим. Приобретать морскую капусту лучше всего в сухом виде, порекомендовала специалист, сообщает РИА Новости.

Японские врачи назвали простой способ улучшить работу мозга за десять минут. Пробежка может значительно улучшить работу мозга и поднять настроение, сообщили исследователи из университета Цукуба в Японии.

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