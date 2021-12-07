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Врач объяснила, что необходимо проверить при резком снижении веса

Юлия Курганова

Общество
Врач объяснила, что необходимо проверить при резком снижении веса
Фото: Pixabay

Резкая потеря веса является признаком нескольких серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к специалисту. Об этом рассказала доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина.

По ее словам, в случаях, когда потеря веса не связана с изменением схемы питания или ростом физических нагрузок, резкое похудение может быть симптомом болезни, которую необходимо как можно скорее диагностировать и приступить к лечению.

— Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма, — отметила врач.

Она добавила, что список заболеваний, которые способны привести к быстрой потере веса, довольно большой. Это эндокринная патология, повышенная функция щитовидной железы, сахарный диабет, инфекционные болезни, в том числе туберкулез, а также аутоиммунные и онкологические заболевания.

Снижение веса может иметь и естественные причины, но об этом можно с уверенностью утверждать только после полного обследования, предупредила медик. Резкая потеря веса в любом случае является испытанием для организма.

Кудина рассказала, что похудание может развиться на фоне нервного стресса. В таком случае визит к врачу тоже необходим, так как на фоне стресса могут возникнуть или обостриться различные заболевания, передает агентство «Прайм».

Диетолог предупредила об опасности быстрого похудения. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, чем опасно быстрое похудение. Эксперт отметила, что резкая потеря веса в короткие сроки может привести к различным проблемам. Частая ситуация — образование камней в желчном пузыре, а также развитие заболеваний желудочно-пищеварительного тракта и пищеварительной системы у людей, имеющих предрасположенность к этим заболеваниям.

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