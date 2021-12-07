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Эксперт перечислила витамины и добавки, которые нужно принимать зимой

Юлия Курганова

Общество
Эксперт перечислила витамины и добавки, которые нужно принимать зимой
Фото: Pexels

Тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан рассказала о правильном зимнем питании. Она назвала самые важные добавки, которые нужно принимать в это время года.

Эксперт рекомендовала употреблять витамин D, цинк и витамин С. Она отметила важность витамина D.

— Это естественное питательное вещество, получаемое из солнечного света. Поэтому в зимние месяцы, когда мы получаем меньше солнечного света, лучше всего принимать эту добавку, чтобы предотвратить дефицит, — сообщила специалист.

Зокколан добавила, что витамин D содержится в очень немногих источниках пищи. Он регулирует многие аспекты иммунной функции. Эксперт перечислила продукты, содержащие витамин D: жирная рыба, мясные субпродукты, сыр и яичные желтки.

По словам специалиста, цинк важно употреблять зимой, потому что он помогает сократить продолжительность простудных заболеваний. Витамин С также может помочь в предотвращении простуды. Еще он помогает в восстановлении тканей организма, сообщается на портале Express.

Нутрициолог назвала полезный для мозга и щитовидной железы продукт. Ольга Ковиненко рассказала, что морская капуста — это один из полезных продуктов для профилактики заболеваний щитовидной железы и улучшения работы мозга. Она сообщила, что положительный эффект достигается за счет высокого содержания органического йода, железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов и витаминов А, группы В, С, Е, D, K.

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