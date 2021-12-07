Госдеп объяснил нарушение данного России обещания «давней политикой» Штатов

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

В Вашингтоне полагают, что США не нарушили данное России обещание не расширять военное присутствие НАТО на восток, так как Белый дом ведет «политику открытых дверей». Об этом во вторник, 7 декабря, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

— Мы ясно дали понять <...>, что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей, — отметил он.

По его словам, НАТО должно иметь такую опцию, а мысли о том, что альянс и претенденты на членство в нем могут представлять угрозу российской стороне, были бы смешными, если бы ситуация была менее серьезной.

Прайс уточнил, что Штаты поддерживают права Украины на возможности «определять собственное будущее» в контексте членства в альянсе. Кроме того, обеспокоенность Белого дома вызвана не этими вопросами, а поведением России, передает РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразны» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.