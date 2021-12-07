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Заселение пятой новостройки по реновации началось на 15-й Парковой улице

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Заселение пятой новостройки по реновации началось на 15-й Парковой улице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
15-я Парковая улица, дом 42, корпус 5. Карта всех событий

Заселение пятой новостройки по программе реновации жилья началось в Северном Измайлове. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в новый дом переезжают 208 человек из 77 семей из сносимой пятиэтажки. Квартиры им были предложены департаментом городского имущества еще 30 ноября. Новостройку возвели в 2021 году, первый ее этаж отдан под объекты социальной инфраструктуры, двор озеленен и благоустроен. Кроме того, возле дома находятся детские сады, школы и парк «Измайлово».

Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на сегодняшний день в Северном Измайлове переехали в новостройки уже более 5,5 тысячи человек.

— Всего в этом районе в программу реновации вошло 179 домов, в которых проживают более 36 тысяч человек из почти 14 тысяч семей. Для реализации программы подобрано 16 стартовых площадок. На данный момент шесть домов уже построено, еще шесть строят и четыре проектируют, — передает слова Левкина официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 5 декабря, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за прошедшие 11 месяцев 2021 года в Москве переселили по программе реновации более 22 тысяч человек. По его словам, за это время было полностью расселено 52 старых дома.

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