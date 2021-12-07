Выручка резидентов технополиса «Москва» за три квартала составила почти 20 миллиардов рублей

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» заработали за первые три квартала 2021 года 19,6 миллиарда рублей. Об этом 7 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что выручка этого года стала на 12 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, тогда общая выручка составила 17,5 миллиарда рублей. Также это на 40 процентов выше показателя за три квартала 2019 года, составлявшего порядка 14 миллиардов рублей.

Кроме того, за это время резиденты ОЭЗ принесли в бюджеты разных уровней почти четыре миллиарда рублей, что 8,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

— Среди лидеров — представители кластеров медицинского оборудования, высокотехнологичных производств, информационно-коммуникационных технологий. Всего за время работы в ОЭЗ Москвы резиденты обеспечили более 125 миллиардов рублей выручки от продажи товаров, работ и услуг, — цитирует официальный сайт мэра Москвы руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Такое увеличение выручки связано с увеличением объема производства — общий объем продукции с января по сентябрь этого года вырос на 33 процента по сравнению с прошлым годом и составил более 16,5 миллиарда рублей.

До этого стало известно, что объем промышленного производства в Москве вырос на 28,1 процента в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показывает и производство электрооборудования — 83 процента. Также на 73,5 процента увеличилось производство древесины и производство деревянных изделий.

2 декабря Владимир Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» увеличили поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней почти на 40 процентов.