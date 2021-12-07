Автоэксперт объяснил, сколько при морозе нужно прогревать машину

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Председатель союза автошкол Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников рассказал, в какие морозы необходимо прогревать машину и как это сделать безопасно.

По словам автоэксперта, привычка обогревать машины в сильные морозы уже стала традицией. Но современные автомобили не требуют особого прогрева. Для того чтобы подготовить машину к движению, нужно всего несколько минут.

— Машину нужно завести, если мороз ниже минус 15 градусов — пусть она минуту поработает, если минус 20 градусов — пять минут поработает, но не больше того. Прогрева не требуется, масло само по себе во время движения распространяется по всем системам, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

По мнению Сальникова, кроме минутного прогрева, автомобилисту после морозной ночи достаточно очистить лобовое и заднее стекла и зеркала заднего вида.

До этого автоэксперт Максим Кадаков объяснил, как избежать аварии на заснеженной дороге. Необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, а также проверить длину тормозного пути автомобиля перед поездкой.