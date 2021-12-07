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Кремль: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к нормандской четверке

Полина Долганова

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Кремль: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к нормандской четверке
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует предлагать своему американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к нормандской четверге во время переговоров 7 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вряд ли он (Джо Байден — прим. «ВМ») получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Видеозвонок президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Он будет проходить в закрытом для СМИ режиме.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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