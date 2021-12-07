Подмосковные спасатели проверили толщину льда на 45 водоемах

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Подмосковные спасатели проверили толщину льда на сорока пяти водоемах. В проверках приняли участие 159 человек, было использовано 53 единицы техники.

По итогам проверок стало известно, что толщина льда на областных водоемах варьируется от нуля до семи сантиметров. Таким образом, все объекты были признаны опасными для посещения, так как лед на сегодняшний день промерз неравномерно.

— Выходить на неокрепшую ледяную кромку еще очень рано, любая такая прогулка смертельно опасна, — подчеркнул начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

По его словам, спасатели также провели разъяснительные беседы с любителями активного отдыха и зимней рыбалки. Они раздали листовки с правилами поведения на водоемах в зимний период и пояснили, почему стоит повременить с выходом на лед, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

До этого спасатели перечислили признаки непрочного льда. Спасатели подчеркнули, что даже если ледовая поверхность водоема кажется прочной, то это не означает, что она сможет выдержать вес взрослого человека. Для безопасного перемещения толщина льда должна быть более семи сантиметров. Это возможно только при условии продолжительной морозной погоды.