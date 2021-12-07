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Андрей Бочкарев: Жители 380 домов переселяются или уже переехали в новые квартиры по реновации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Жители 380 домов переселяются или уже переехали в новые квартиры по реновации
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В рамках программы реновации 380 жителей многоквартирных домов уже переехали или находятся в процессе переезда в новые дома. Об этом 7 декабря рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Полностью расселили 139 домов, из которых 65 уже снесли. На месте снесенных домов начинается возведение новостроек. Всего по программе реновации проектируется более 300 объектов.

— В проектировании находятся 152 объекта мощностью 2,9 миллиона квадратных метров, еще 149 жилых корпусов на 2,5 миллиона квадратных метров строятся. Под заселение передано 137 новостроек, — отметил Бочкарев.

Кроме того, в 2021 году, по утверждению руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, началось расселение 157 домов, в которых проживают порядка 26 тысяч человек. Из них 23 тысячи уже переехали в новые квартиры.

— Всего же с начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали более 46 тысяч москвичей, — добавил руководитель департамента.

Днем ранее, 6 декабря, Сергей Левкин сообщил, что с начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) под заселение были переданы 19 новостроек, построенных в пяти районах округа. Он отметил, что в ЮВАО в настоящее время переехали или находятся в стадии переселения жители 37 старых домов.

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