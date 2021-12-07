Аналитик спрогнозировал дефицит валюты в России в случае введения западных санкций

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Российские банки готовы к новым экономическим санкционным мерам со стороны Штатов и европейских стран, но могут столкнуться с серьезным дефицитом валюты. Об этом рассказал финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.

Он отметил, что станет понятно, будут ли введены новые ограничения, после переговоров лидеров России и США, которые запланированы на 7 декабря.

Левченко пояснил, какие ограничительные меры могут быть введены.

— Под санкции также может попасть почти вся банковская система. Либо ее просто отключат от системы SWIFT, что осложнит долларовые расчеты. Либо американцы вообще заблокируют корреспондентские счета, — рассказал он в комментарии НСН.

Для России подобные действия обернутся снижением курса национальной валюты. Также могут возникнуть сложности у тех, кто хранит большую часть сбережений в долларах. Необходимо будет срочно переориентироваться по платежам и перейти на другие валюты. В связи с этим может возникнуть ощутимый дефицит валюты.

Ранее в СМИ появилась информация, что США и европейские страны намерены ввести санкции против нескольких российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину. Санкционные меры США в отношении России могут предусматривать ограничение обмена валют.