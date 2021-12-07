Новая функция контроля сообщений появилась в WhatsApp

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У пользователей мессенджера WhatsApр теперь будет возможность включать исчезающие сообщения по умолчанию для всех новых чатов. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в официальном блоге компании.

Раньше в приложении можно было включить автоматическое удаление чата через неделю. Теперь для пользователей стали доступны варианты удаления переписки через 24 часа или через 90 суток.

Кроме того, теперь в мессенджере можно по умолчанию включить функцию исчезновения сообщений для всех новых переписок. При активации этой опции приложение будет сообщать собеседнику, что переписка исчезнет через некоторое время.

Функция уже доступна в новой версии WhatsApp для Android и iOS.

Недавно сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появятся новые функции. Они упростят использование приложения не только на телефоне, но и на компьютере. Так, например, одна из новых функций будет для пользователей, которые применяют один аккаунт на нескольких гаджетах. Теперь они смогут гибче организовывать пространство чатов. Также пользователи смогут закреплять диалоги, которые будут синхронизированы между всеми устройствами. Еще одна опция будет полезна тем, кто регулярно работает с WhatsApp через компьютер. В приложении появятся настройки параметров конфиденциальности.