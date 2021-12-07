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Выставка «Границы невозможного. Птицы и велосипеды» открыта в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Границы невозможного. Птицы и велосипеды» открыта в Москве
Фото: Пресс-служба выставки
Россия, Москва, Хохловский переулок, 7-9с2 Карта всех событий

Объединение «Хохловка» до 19 декабря зовет жителей и гостей столицы на этап международного социально-художественного проекта «Вместе: птицы и велосипеды». Московская часть проекта названа «Границы невозможного. Птицы и велосипеды».

Посетители увидят произведения российских и зарубежных художников. Графические, фотографические и видеоистории рассказывают о Москве XVII века, о преодолении границ между искусством и наукой, о птицах в городе, о феномене границы, об удивительной истории голубей в контексте Фестиваля молодежи и студентов, об экологии и ответственности о невозможности окончательной настройки.

Основную медиаинсталляцию создал Викентий Нилин. Его авторству принадлежат и велосипедные стулья, присутствующие повсюду в выставочном пространстве, и «Головоломка» о том, как украсть велосипед.

Три художественных проекта «спрятались» в небольшой комнате с низким потолком. Помещение «окрашивают» звуки вымерших или исчезающих видов птиц. Это часть работы «Утренний хор» Екатерины Исаевой.

В инсталляции Сергея Шутова «На свободу!» ограничения у роботов символизировано клетками. Но если робота выпустить на волю, он начинает рисовать. Произведения, созданные машинами, можно увидеть на стене зала.

А с помощью АРТОМАТа Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина почувствовать себя художником сможет каждый гость выставки.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба выставки.

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