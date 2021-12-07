Посольство США подтвердило информацию об аресте американца в России

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Американское посольство осведомлено об аресте гражданина США на территории России, однако не комментирует эту информацию из соображений конфиденциальности. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил пресс-секретарь американского дипломатического ведомства в Москве Джейсон Ребхольц.

— Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности, — цитирует слова представителя американского ведомства РИА Новости.

Накануне СМИ со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию сообщили, что в одном из столичных СИЗО находится американец Марк Фогель, которого арестовали по делу о контрабанде наркотических веществ.