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Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни
Фото: rhc.aero

Летчик-испытатель вертолетов Советского Союза и Герой СССР Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни во вторник, 7 декабря. Об этом сообщили на сайте «Вертолеты России».

— Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга «Вертолеты России» по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна, — говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Николая Колесова, всю свою жизнь Карапетян посвятил служению России и авиации. Благодаря ему множество судов «нашли свой путь в небо», а некоторые из вертолетов смогли установить мировые рекорды и прославить советскую авиацию.

В январе 1991 года указом президента Советского Союза Михаила Горбачева Карапетяну присудили звание Героя СССР за мужество и отвагу.

За свою карьеру летчик освоил десятки типов вертолетов и других судов. Всего Карапетян провел в воздухе более 5,5 тысячи часов.

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