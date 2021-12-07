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Житель Подмосковья попытался прибить свое достоинство к брусчатке на Красной площади

Илья Ашуров

Происшествия
Житель Подмосковья попытался прибить свое достоинство к брусчатке на Красной площади
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

24-летний житель Подмосковья попытался прибить свое достоинство к брусчатке на Красной площади. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 6 декабря примерно в 23:30. Молодой человек скинул с себя часть одежды и попытался повторить перформанс Павленского, но его задержали сотрудники полиции.

— В ходе досмотра у мужчины забрали молоток и саморезы, — сообщил собеседник «ВМ».

Сейчас акционист из Долгопрудного находится в психбольнице.

10 ноября 2013 года скандальный художник-акционист из Питера Петр Павленский попал в больницу после очередного перформанса. Неподалеку от Мавзолея художник, раздевшись догола, прибил свои гениталии гвоздем к брусчатке. Полиция немедленно отправила Павленского к медикам.

А 19 октября на крыше Института психиатрии имени Сербского в Москве Павленский отрезал себе ухо. В 2016-м он поджег двери ФСБ.

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