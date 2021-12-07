Житель Подмосковья попытался прибить свое достоинство к брусчатке на Красной площади
24-летний житель Подмосковья попытался прибить свое достоинство к брусчатке на Красной площади. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 6 декабря примерно в 23:30. Молодой человек скинул с себя часть одежды и попытался повторить перформанс Павленского, но его задержали сотрудники полиции.
— В ходе досмотра у мужчины забрали молоток и саморезы, — сообщил собеседник «ВМ».
Сейчас акционист из Долгопрудного находится в психбольнице.
10 ноября 2013 года скандальный художник-акционист из Питера Петр Павленский попал в больницу после очередного перформанса. Неподалеку от Мавзолея художник, раздевшись догола, прибил свои гениталии гвоздем к брусчатке. Полиция немедленно отправила Павленского к медикам.
А 19 октября на крыше Института психиатрии имени Сербского в Москве Павленский отрезал себе ухо. В 2016-м он поджег двери ФСБ.