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Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае

Евгений Белоусов

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Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На Всемирной универсальной выставке в Дубае 7 декабря состоится показ коллекций столичных дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, показ — часть масштабной программы российской столицы на «Экспо-2020». Программа знакомит посетителей выставки с современным вектором развития столицы России и способствует продвижению ее заявки на проведение следующей всемирной выставки в 2030 году.

Сергунина отметила, что креативные индустрии — важный и динамично развивающийся сектор экономики города. На данный момент в фешен-индустрии работает более 6,7 тысячи компаний Москвы и индивидуальных предпринимателей.

— Презентация коллекций на Всемирной выставке в Дубае — еще одна возможность продемонстрировать наш потенциал. На показе будут представлены проекты 15 дизайнеров и модных домов, — рассказала заммэра.

В программе будут участвовать такие бренды, как Masterpeace, Perre, GOOROO, Lesyanebo, RUE и другие. Артем Кривда, продюсер и создатель популярного бренда, выступил постановщиком показа.

— Участники показа в Дубае представят наш город на площадке «Экспо» как центр притяжения творческих, талантливых мастеров, создающих яркие и неординарные модные образы, — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

До этого, 2 декабря, Наталья Сергунина рассказала, что в рамках Всемирной универсальной выставки открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week, который продлится до 9 декабря. Рестораны — участники Moscow Gastronomic Week предлагают несколько блюд от приглашенных московских шефов Максима Тарусина и Евгения Викентьева.

Московская экспозиция будет работать до 20 декабря. За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тысяч человек. Ожидается, что экспозиции на «Экспо-2020» за полгода работы осмотрят более 25 миллионов гостей.

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