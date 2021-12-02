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Сергунина: Московскую гастрономию презентуют в рамках Всемирной выставки в Дубае

Евгений Белоусов

Общество
Сергунина: Московскую гастрономию презентуют в рамках Всемирной выставки в Дубае
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Дубае в рамках Всемирной универсальной выставки открылся Фестиваль Moscow Gastronomic Week. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 2 декабря.

Фестиваль продлится до 9 декабря и познакомит местных жителей и гостей Экспо-2020 с современной московской кухней. Рестораны-участники Moscow Gastronomic Week предложат несколько блюд от приглашенных московских шефов Максима Тарусина и Евгения Викентьева. Так, например, в меню — оливье с домашней птицей, кулебяка с лососем, авторский холодец, холодный борщ, пожарская котлета, а также десерт из томских белых грибов.

— Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь это заслуга самих рестораторов – они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда. Как современный и гостеприимный город, мы всегда открыты для обмена опытом и совместных международных проектов, — рассказала заммэра.

Сергунина также напомнила, что гастрономический фестиваль – часть культурной программы, которую Москва презентует на Всемирной универсальной выставке в Дубае.

Московская экспозиция будет работать до 20 декабря. За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тысяч человек. Ожидается, что экспозиции на «Экспо-2020» за полгода работы осмотрят более 25 миллионов гостей.

До этого, 14 октября, семь заведений общественного питания в Москве получили награду «Красного гида» «Мишлен». Еще два столичных ресторана получили по две звезды от именитого рейтинга.

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