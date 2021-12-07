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Спасатели вытащили автомобиль, который упал в Москву-реку. Видео

Анастасия Колоскова

Происшествия
Спасатели вытащили автомобиль, который упал в Москву-реку. Видео
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
24, Бережковская набережная, Москва, Россия Карта всех событий

Столичные спасатели вытащили автомобиль, который упал в Москву-реку в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности во вторник, 7 декабря.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ»: расчеты ПСО № 201, № 207 и № 204 и спасательный катер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, — отмечается в сообщении ведомства.

Видео: Департамент ГОЧСиПБ

В пресс-службе добавили, что в подъеме упавшего в воду автомобиля задействовали кран пожарно-спасательного отряда № 204.

Кроме того, стало известно, что пассажирка упавшей машины получила ссадины, однако от госпитализации отказалась.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

ДТП произошло в районе дома 24 на Бережковской набережной. На западе столицы автомобиль такси пробил ограждение и упал в Москву-реку.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15 детей.

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