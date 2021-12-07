Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль такси упал в Москву-реку после ДТП на Бережковской набережной

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль такси упал в Москву-реку после ДТП на Бережковской набережной
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Бережковская набережная, 24 Карта всех событий

На западе столицы автомобиль такси пробил ограждение и упал в Москву-реку в результате ДТП. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 24 на Бережковской набережной.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются, — говорится в сообщении ведомства.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в ДТП приняли участия две машины. От медицинской помощи оба водителя отказались.

Вечером 6 декабря на Ленинградском шоссе у дома 63 водитель автомобиля «Форд» сбил насмерть женщину. Инцидент произошел на крайней левой полосе движения, женщина успела перелезть через разделительное ограждение.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей.

Наиболее частый вид ДТП — наезд на пешеходов (74 случая). При этом почти половина таких дорожных происшествий произошли вне пешеходного перехода. На втором месте антирейтинга наиболее частых видов аварий — столкновение транспортных средств (68). На третьем месте — наезд на стоящий транспорт (8) и наезд на препятствие (6).

Самым аварийным днем минувшей недели стал понедельник. В этот день произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб и еще 35 пострадали.

Читайте также:
ДТП Москва такси
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте