Автомобиль такси упал в Москву-реку после ДТП на Бережковской набережной

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Россия, Москва, Бережковская набережная, 24 Карта всех событий

На западе столицы автомобиль такси пробил ограждение и упал в Москву-реку в результате ДТП. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 24 на Бережковской набережной.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются, — говорится в сообщении ведомства.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в ДТП приняли участия две машины. От медицинской помощи оба водителя отказались.

Вечером 6 декабря на Ленинградском шоссе у дома 63 водитель автомобиля «Форд» сбил насмерть женщину. Инцидент произошел на крайней левой полосе движения, женщина успела перелезть через разделительное ограждение.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей.

Наиболее частый вид ДТП — наезд на пешеходов (74 случая). При этом почти половина таких дорожных происшествий произошли вне пешеходного перехода. На втором месте антирейтинга наиболее частых видов аварий — столкновение транспортных средств (68). На третьем месте — наезд на стоящий транспорт (8) и наезд на препятствие (6).

Самым аварийным днем минувшей недели стал понедельник. В этот день произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб и еще 35 пострадали.