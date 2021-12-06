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На Ленинградском шоссе в ДТП погибла женщина-пешеход

Дарья Чентаева

Происшествия
На Ленинградском шоссе в ДТП погибла женщина-пешеход
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 63 Карта всех событий

Около 20:00 в понедельник, 6 декабря, на Ленинградском шоссе у дома 63 водитель автомобиля «Форд» сбил насмерть женщину. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел на крайней левой полосе движения, женщина успела перелезть через разделительное ограждение.

В настоящее время водитель автомобиля находится на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов и ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП. Личность погибшей устанавливается, передает Telegram-канал.

5 декабря авария с участием семи автомобилей произошла на Симферопольском шоссе.

22 ноября в ГИБДД сообщили, что в Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходит с 12:00 до 21:00. По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00.

Ночью в субботу, 4 декабря, в центре Москвы произошла авария с участием автомобиля Lamborghini и такси марки Kia. ДТП случилось на Новом Арбате, где столкнулись иномарки. В результате аварии пострадал водитель такси.

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