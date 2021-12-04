Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль Lamborghini столкнулся с такси на Новом Арбате в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Автомобиль Lamborghini столкнулся с такси на Новом Арбате в Москве
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

В центре столицы в субботу ночью, 4 декабря, произошла авария с участием автомобиля Lamborghini и машины такси Kia.

ДТП случилось на Новом Арбате, где столкнулись иномарки.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал водитель такси, сообщает РЕН ТВ.

В пятницу, 3 декабря, автомобиль загорелся на Алтайской улице в Москве. На место происшествия выехали оперативные службы города. Была занята одна полоса движения в сторону Уральской улицы, свободной оставалась одна полоса.

1 декабря в ДТП с автобусом на севере столицы пострадали шесть автомобилей. По данным ГИБДД, авария с пассажирским автобусом произошла рядом с домом № 39 на Большой Академической улице. Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

В тот же день два автомобиля столкнулись на трассе А107. Из-за аварии движение на участке от Калужского шоссе в сторону Варшавского шоссе было затруднено. По словам источника «ВМ», на трассе А107 произошло лобовое столкновение «газели» и грузовика. По предварительным данным, одному из водителей потребовалась помощь медиков.

Читайте также:
Пострадавшие ДТП Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте