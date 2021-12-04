Автомобиль Lamborghini столкнулся с такси на Новом Арбате в Москве

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Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

В центре столицы в субботу ночью, 4 декабря, произошла авария с участием автомобиля Lamborghini и машины такси Kia.

ДТП случилось на Новом Арбате, где столкнулись иномарки.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал водитель такси, сообщает РЕН ТВ.

В пятницу, 3 декабря, автомобиль загорелся на Алтайской улице в Москве. На место происшествия выехали оперативные службы города. Была занята одна полоса движения в сторону Уральской улицы, свободной оставалась одна полоса.

1 декабря в ДТП с автобусом на севере столицы пострадали шесть автомобилей. По данным ГИБДД, авария с пассажирским автобусом произошла рядом с домом № 39 на Большой Академической улице. Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

В тот же день два автомобиля столкнулись на трассе А107. Из-за аварии движение на участке от Калужского шоссе в сторону Варшавского шоссе было затруднено. По словам источника «ВМ», на трассе А107 произошло лобовое столкновение «газели» и грузовика. По предварительным данным, одному из водителей потребовалась помощь медиков.