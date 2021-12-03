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Автомобиль загорелся на Алтайской улице в Москве

Дарья Чентаева

Происшествия
Автомобиль загорелся на Алтайской улице в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Алтайская улица, 25 Карта всех событий

На Алтайской улице в районе дома 25 загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Занята одна полоса движения в сторону Уральской улицы, для движения свободна одна полоса, передает Telegram-канал.

Во вторник, 30 ноября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что автомобиль загорелся на 92-м километре внешней стороны МКАД.

В эту же ночь смертельное ДТП произошло на Киевском шоссе. Водитель такси остановился в четвертой полосе из-за спущенного колеса. Как только он вышел из салона, в его машину врезался другой автомобиль такси. От полученных повреждений водитель неисправной машины скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. В другом автомобиле такси пострадал девятимесячный малыш, его доставили в больницу с переломом ноги.

Также 30 ноября сообщалось, что в столице молодой парень угнал оставленную с включенным двигателем машину. Парень привлек внимание правоохранителей из-за езды с выключенными фарами. Документов на машину у него не оказалось.

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