Координаторы ЦОДД организовали более 400 парковочных мест за ноябрь в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

За ноябрь 2021 года дорожные координаторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) организовали 410 парковочных мест в Москве. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это и обычные парковки, и места для жителей с парковочными разрешениями, и несколько мест для электрокаров по просьбе их владельцев, потому что мы поощряем переход на экотранспорт, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Согласно заявлению пресс-службы, 134 парковочных места появилось на дороге вокруг микрорайона 17 в Зеленоградском административном округе (ЗелАО), 74 места — на 2-й Пугачевской улице в Восточном административном округе (ВАО), 152 места — на улице Твардовского в Северо-Западном административном округе (СЗАО), 30 мест — в Передельцевском проезде в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Кроме того, шесть мест для электромобилей организовали на западе Москвы и еще два места в СЗАО. Также в Западном административном округе (ЗАО) обустроили 13 мест для владельцев парковочных разрешений.

До этого, 29 ноября, начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский сообщил, что открытая автостоянка на 28 машино-мест появилась на месте девяти некапитальных строений, которые использовались как бытовки в районе Новокосино.